وصول سيارة محملة بـ 5 أطنان لحوم بأسعار مخفضة إلى سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن وصول سيارة ثلاجة محملة بـ 5 أطنان لحوم وفراخ مجمدة دعما من القوات المسلحة لمحافظة سوهاج للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عليهم خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع العميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة لنقل الكميات اللازمة إلى نواحى مراكز ومدن وقرى المحافظة حتى تصل لجميع أهالى ومواطنى سوهاج من خلال سيارات ثلاجات مجهزة لذلك.

ومن جانبه أكد العميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، أن دعم القوات المسلحة لسوهاج دائم برعاية المحافظ، وقال إن سيارة الـ 5 أطنان من اللحوم والفراخ المجمدة متواجدة الآن بميدان الثقافة بسوهاج حيث تباع للجمهور بسعر 34 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة، و19 جنيها للدجاجة المجمدة زنة 1 كيلو، وجار نقل بعض الكميات لمراكز وقري سوهاج المختلفة للوصول لجميع المواطنين بنواحي المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، مضيفا انه تم توزيع عدد 70 ألف كرتونة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي والأسر الأولي بالرعاية فضلا عن افتتاح مائدة الرحمن منذ الأول من شهر رمضان المبارك بميدان الثقافة بسوهاج لعدد 200 فرد يوميا وطوال الشهر الكريم .