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وزير الخارجية الفرنسى: قدمنا دراسة للسعودية لبناء مفاعلين نوويين

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وزير الخارجية الفرنسى: قدمنا دراسة للسعودية لبناء مفاعلين نوويين وزير الخارجية الفرنسى: قدمنا دراسة للسعودية لبناء مفاعلين نوويين
قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس، إنه سيتم توقيع 10 اتفاقيات بين وفرنسا.

وقال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس: "قدمنا دراسة لبناء مفاعلين نوويين في ‏السعودية، وسيتم بيع السعودية طائرات تجارية وأخرى عسكرية".

وأشار فابيوس إلى توقيع اتفاقية لشراء 23 مروحية فرنسية.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسى أن هناك "مسألة لبيع السعودية مجموعة طائرات آيرباص ومروحيات فرنسية الصنع قيمتها أكثر من نصف مليار يورو".

وقالت قناة "العربية" إن الاتفاقيات بين السعودية وفرنسا تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار.

وأضاف المسعودى أن الزيارة شملت وزارات خدمية مثل الصناعة والتجارة والتخطيط وتم توقيع عدد من الاتفاقات بالفعل فى مقر الخارجية الفرنسية.

وفى إطار زيارة ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، وقع أيضًا وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة على برنامج تعاون فني فى المجال الصناعي مع وزارة الاقتصاد والصناعة الفرنسية.

ويضمن البرنامج التعاون في تنمية الصادرات الصناعية للبلدين وزيادة حجم التجارة البينية وتبادل المعلومات التجارية والصناعية.

كما يهدف البرنامج إلى مساندة وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وبحسب هذه الاتفاقية سيتم العمل على تنظيم معارض ومؤتمرات متخصصة للتعريف بمنتجات الطرفين الصناعية والعمل على تسويقها.

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مصر 365

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