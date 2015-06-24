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"حزب الله" يدين قتل "داعش" لمواطنين عراقيين بأساليب "شنيعة"

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"حزب الله" يدين قتل "داعش" لمواطنين عراقيين بأساليب "شنيعة" "حزب الله" يدين قتل "داعش" لمواطنين عراقيين بأساليب "شنيعة"
أدان حزب الله اللبنانى اليوم الأربعاء قيام تنظيم الدولة الإسلامية داعش بقتل مواطنين عراقيين بأساليب وصفها بـ"الشنيعة".

وأدان "حزب الله" فى بيان "الجرائم الوحشية التى ارتكبتها عصابات الإجرام والتكفير التى تسمى داعش بحق مواطنين عراقيين والتى استخدمت فيها أبشع أساليب القتل وأكثرها انحطاطاً".

وأضاف البيان "أن استخدام أساليب القتل الشنيعة تزيد جرائم القضاء على حياة أشخاص عاديين فظاعة، وتكبّر حجم الإساءة إلى دين الرحمة والخير، ودين العدل والفضل، ودين التسامح والإحسان، دين الإسلام والسلام، ولا سيما فى شهر الفضيلة والرحمة، شهر رمضان المبارك".

وأدان الحزب "الصمت المطبق عن هذه الجرائم من قبل بعض العلماء والمفكرين ووسائل الإعلام، ومن قبل المؤسسات الدولية، ما يدفع العصابات الإجرامية إلى التمادى فى إجرامها وحشيتها، ما يطرح السؤال الكبير حول الأسباب التى تقف وراء هذا الصمت المريب".

وكان تنظيم "داعش" نشر أمس الثلاثاء شريطاً مصوراً يظهر قيامه بإعدام 16 شخصاً فى شمال العراق بدعوى "الجاسوسية"، مستخدما وسائل الحرق داخل سيارة والاغراق وفصل الرؤوس باستخدام متفجرات.
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