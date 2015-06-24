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قرقاش: العمل الإرهابي لن يثني الإمارات عن التزامها بدعم الصومال

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قرقاش: العمل الإرهابي لن يثني الإمارات عن التزامها بدعم الصومال قرقاش: العمل الإرهابي لن يثني الإمارات عن التزامها بدعم الصومال

استنكر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية العمل الارهابي الاثم الذي استهدف موكبا اغاثيا اماراتيا في العاصمة الصومالية مقديشو.

واكد معاليه ان اعضاء الموكب الاغاثي الاماراتي بخير ولم يصب اي منهم بأذى.

وعبر معاليه عن اسفه الشديد لسقوط عدد من الضحايا الابرياء من ابناء الشعب الصومالي الشقيق وقدم خالص تعازيه لأسرهم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش اننا نتابع الموقف والتحقيقات المرتبطة بالحادث، مؤكدا ان هذا العمل الارهابي لن يثني دولة الامارات عن التزامها المبدئي بدعم الصومال وشعبه الشقيق في التصدي لخطر الارهاب. وقال اننا سنواصل العمل جاهدين لدعم الامن والاستقرار والتنمية في الصومال.
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> واضاف معاليه ان هذا العمل الارهابي الجبان يؤكد ضرورة التصدي بكل قوة للإرهاب كما يؤكد على ضرورة تسخير كافة الجهود الدولية في الحرب ضد التطرف والارهاب.
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