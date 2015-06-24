جابر نصار: ممنوع ممارسة الحزبية فى الجامعة وليس السياسة

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الممنوع فى الجامعة هو ممارسة الحزبية، وليس ممارسة السياسية، لأنه فى فترة من الفترات تركت الأحزاب الشوارع والقرى والمدن وذهبت لتلعب السياسة فى الجامعة، مضيفاً أنه لا جامعة فى العالم تسمح بأن يعلن طالب بأنه يتبع حزبا معينا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الملتقى"، على التليفزيون المصرى، أنه فيما يخص فصل الطلاب أو تأديبهم أو إبلاغ النيابة العامة عنهم واحتجازهم يأتى فى إطار ارتكاب جرائم عنف داخل الجامعة والاعتداء عليها، مستطرداً :"أتحدى أن يكون فى واحد فى الجامعة فُصل وأسند إليه اتهام بغير فعل".

وأشار جابر نصار، إلى أنه فى بداية هذا العام أطلق مبادرة بأن الطالب، الذى تم فصله ويعتذر للجامعة مع التعهد بعدم استخدام العنف بحضور ولى أمره، يتم إلغاء قرار الفصل فوراً، وتم تطبيق ذلك على 55 طالبا، لافتاً إلى أن من تم فصله فى جامعة القاهرة التى تحوى 300 ألف طالب، لا يتجاوزون 140 طالباً، ولا يمكن التهاون فى تطبيق القانون على الجميع.

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