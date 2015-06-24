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"اليوم السابع" تعيد نشر كوبونات الأيام الأولى لمسابقة رمضان فى العيد

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"اليوم السابع" تعيد نشر كوبونات الأيام الأولى لمسابقة رمضان فى العيد "اليوم السابع" تعيد نشر كوبونات الأيام الأولى لمسابقة رمضان فى العيد
نظرًا لنفاد الأعداد الأولى من "اليوم السابع" والتى تحتوى على كوبونات مسابقة رمضان، واستجابة لمطالب القراء الأعزاء تعلن اليوم السابع أنها تيسيرًا على القراء تعيد نشر المسابقة والكوبونات للأيام الثلاثة الأولى، وذلك بعد نشر الحلقة الثلاثين.

وتعيد "اليوم السابع" نشر الكوبونات فى ثانى وثالث ورابع أيام العيد، كما تهيب "اليوم السابع" بالسادة القراء التأكد من وجود السؤال والكوبون داخل العدد قبل الشراء والاحتفاظ بالكوبون والنسخة لحين انتهاء المسابقة، لأنه حال الفوز يتقدم الفائز بالأعداد الثلاثين. وذلك بعد أن تلقينا شكاوى من القراء بعدم وجود الكوبونات داخل الأعداد ونفاد أعداد الجريدة فور طرحها وهو ما دفع بعض ضعاف النفوس لانتزاع الكوبون لإرساله إلى المسابقة أو بيعه بمبلغ إضافى.

و"اليوم السابع" تحرص على حقوق قرائها فى الحصول على فرص متساوية للتنافس فى المسابقة التى تعد الأضخم فى الصحافة خلال شهر رمضان، وهى مسابقة "رموز " عن أهم الشخصيات السياسية والفكرية التى أثرت فى بناء العقل المصرى والعربى.

وتقدم اليوم السابع، جوائز سيارتى "Senova A-1"، و"Jac S3" للجائزتين الأولى والثانية، إضافة إلى 8 أجهزة "I Pad" للفائزين الثمانية الآخرين. وبعد السحب المقرر إجراؤه فى مقر "اليوم السابع" على الفائزين العشرة، ينشر "اليوم السابع" على موقعه والعدد الورقى أسماء الفائزين، على أن يتم حينها تحديد موعد تسليم الجوائز شريطة اصطحاب نسخ العدد المطبوع الثلاثين خلال شهر رمضان.

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