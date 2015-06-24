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محامى حسين سالم: موكلى جاد فى تصالحه مع الدولة

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محامى حسين سالم: موكلى جاد فى تصالحه مع الدولة محامى حسين سالم: موكلى جاد فى تصالحه مع الدولة
قال طارق عبد العزيز، المستشار القانونى لرجل الأعمال حسين سالم، إن قضية ميدور التى تصالح فيها حسين سالم مع ، اليوم الأربعاء، هى القضية الأولى فى ملف المصالحة بين النيابة العامة وحسين سالم.

وأضاف طارق عبد العزيز، أن تصالح حسين سالم في تلك القضية يعكس جديته وأسرته فى التصالح مع الدولة وإنهاء كل المنازعات القانونية والقضايا المتعلقة، فضلاً عن تمكسه بإجراء المصالحة الكاملة فى باقى القضايا والتى سبق وأن قدم تصورًا كاملاً بها إلى الحكومة منذ فترة طويلة.

وأشاد عبد العزيز بأداء النيابة العامة المصرية فى استجابتها لطلب المصالحة المقدم من حسين سالم فى تلك القضية بعد دفع كل المستحقات التى قدرتها لجنة الخبراء.

وكان رجل الأعمال الهارب حسين سالم تصالح مع النيابة العامة فى إحدى قضايا الفساد المالى والمعروفة إعلاميًا بقضية "ميدور"، وهى القضية التى تولت نيابة الأموال العامة التحقيق فيها منذ شهور، وتحمل رقم 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن طارق عبد العزيز المستشار القانونى لرجل الأعمال حسين سالم تولى إجراء المصالحة كاملة بأن سدد المبلغ الذى قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة فى القضية، إضافة إلى أن طارق عبد العزيز قدم أيضًا إلى النيابة تنازلاً من حسين سالم عن كامل الأرباح المحتجزة لحسين سالم أولاده من الشركة فى الفترة من 2003 حتى 2013.

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مصر 365

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