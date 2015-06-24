السعودية وفرنسا توقعان على 10 اتفاقات استراتيجية

وقعت السعودية وفرنسا 10 اتفاقيات استراتيجية تتعلق بالتعاون العسكرى والتقنى بقيمة 12 مليار دولار

وكان وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس قد صرح للصحفيين خلال زيارة لولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أن فرنسا والسعودية تعتزمان التوقيع اليوم الأربعاء على صفقات بقيمة 12 مليار دولار تسلط الضوء على العلاقات التجارية المتنامية التى تتمتع بها باريس فى الشرق الأوسط.

>وأبلغ فابيوس الصحفيين أن العقود تشمل 23 طائرة هليكوبتر طراز ?H145? من شركة ايرباص بقيمة 500 مليون دولار والطائرة ?H145? التى كانت معروفة سابقا باسم ?EC145? هى طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين تستخدم عادة فى الخدمات الطارئة لحرس الحدود ويستخدم الجيش الأمريكى نسخة عسكرية منها.

وقال وزير الدفاع السعودى إنه لا يزال يناقش سعر تعاقد على زوارق بحرية فرنسية تنتجها شركة دى.سى.إن.إس. وذكر فابيوس أن السعودية تنوى أيضا التوقيع على دراسة جدوى لمفاعلين تبنيهما مجموعة أريفا. وهذه العقود هى أحدث ما اتفقت عليه باريس مع دولة خليجية وتأتى بعد أن دعا زعماء الخليج الرئيس الفرنسى فرانسوا هولوند فى مايو لحضور قمتهم فى السعودية وهى لفتة نادرة تجاه رئيس دولة أجنبية.