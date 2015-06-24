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هاآرتس: السعودية توسطت للمصالحة بين القاهرة وحماس..والسيسى اشترط أمن مصر

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هاآرتس: السعودية توسطت للمصالحة بين القاهرة وحماس..والسيسى اشترط أمن مصر هاآرتس: السعودية توسطت للمصالحة بين القاهرة وحماس..والسيسى اشترط أمن مصر
ذكرت صحيفة "هــاآرتس" الإسرائيلية أنه فيما يبدو ستشهد العلاقات بين وحركة حماس تطورا ملحوظا، موضحة أن لعبت دور الوساطة بين الحركة والقاهرة من أجل المصالحة بينهما.

وأضافت الصحيفة أن الشهر الماضى التقى وزير الخارجية السعودى عادل الجابر مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى، وعرض على الرئيس السيسى مبادرة جديدة للصلح.

وأوضحت الصحيفة أن الرد المصرى كان حادا وواضحًا بأن أمن مصر قبل أى شىء، مضيفة أن الرد السعودى تمثل فى استدعاء مدير المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل لزيارة الرياض، وفى نهاية اللقاء حصل خالد مشعل على دعم قدره عشرة ملايين دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد ذلك بأسبوع أعلنت القاهرة أن حماس ليست جماعة إرهابية، وقبل ذلك بيومين تم فتح معبر رفح البرى بين قطاع غزة ومصر، وتم السماح بدخول مواد بناء إلى القطاع.

وأكدت الصحيفة أن شهر العسل مع حماس لم يؤثر مطلقا على العلاقات مع إسرائيل فبعد مرور 3 سنوات على سحب السفير المصرى من تل أبيب، اعتمد الرئيس السيسى تعيين سفير جديد لدى تل أبيب، ألا وهو السفير حازم خيرت.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسى فى قوة العلاقات بين حركة حماس هو تراجع العلاقات الواضح بين إيران وحماس، مما أدى إلى لعبها دور الوساطة فى المصالحة بين حماس والقاهرة.

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مصر 365

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