أحدث الأبحاث.. علاج جديد للسرطان واختبار أكثر أمانًا للحمى الشوكية القاتلة

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أحدث الأبحاث الطبية التى نشرت مؤخرًا، وأشارت إلى أن تناول الوجبات السريعة والمخبوزات يساهم فى حدوث اضطرابات بالمزاج ويرفع فرص الاكتئاب، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Journal of Health Psychology".

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الإفراط فى تناول هذه الأطعمة، والتى تحتوى على قدر كبير من الدهون المشبعة يساهم فى زيادة مستويات الالتهابات بالجسم ويحد من سيطرة الإنسان على حالته المزاجية.

وكما سلط التقرير الضوء على علاج جديد يساهم فى مكافحة السرطان، وهو يعرف باسم "BAY-1238097"، حيث يعمل على تثبيط الجينات المسئولة عن انتشار السرطان وتكاثر خلايا الأورام، ومن المنتظر أن يتم إجراء التجربة الإكلينيكية الأولى قريباً على حوالى 140 شخصًا.

>اختبار للحمى الشوكية

وأخيرًا، أضاف التقرير أنه تم التوصل إلى اختبار جديد أكثر أمانًا للكشف عن التهاب الأغشية السحائية القاتلة أو الحمى الشوكية القاتلة وذلك باستخدام بعض تقنيات الأشعة والتصوير، وسيتم استخدامه لاستبدال الوسائل التشخيصية التقليدية التى تستخدم حاليًا، وتسبب الآلام وعدم الراحة للمرضى.

>وأشرف على هذه الأبحاث مجموعة أطباء من مستشفى مدريد الجامعى، ومن المنتظر أن يتم استخدام هذا الاختبار خلال ثلاثة أعوام عللى الأكثر.