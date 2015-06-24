هانى المسيرى: إنهاء تراخيص مستشفى أيادى المستقبل للأورام

تفقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم مركز ومستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين التابعة لجمعية أيادى المستقبل.. بحضور عاصم رستم مدير عام مركز ومستشفى أيادى المستقبل وعبد العزيز عبد المعبود، رئيس مجلس إدارة جمعية أيادى المستقبل، وعلاء عرفى نائب مجلس الإدارة وحسام عبد الوهاب، أمين صندوق الجمعية.

تفقد المحافظ المركز وأقسامه، التى تشمل قسم العلاج الكيماوى وحجرة الطوارئ ومعمل التحاليل الطبية وقسم الفيزياء الطبية وقسم العلاج الإشعاعى وقسم الأشعة التشخيصية والمقطعية وغرفة صب القوالب وقسم العلاج الطبيعى والعيادات الخارجية والصيدلية الإكلينيكية، ويتميز المركز بتوفير جهاز البراكى ثيرابى، وهو ثانى جهاز بالجمهورية مخصص لحالات سرطان الرحم والمهبل والبلعوم الأنفى.

كما تفقد المحافظ مبنى مستشفى أيادى المستقبل، الذى تم بناؤه حديثا ملحقا بالمركز وتم تخصيص أرض لبنائه مساحة ألفي متر من قبل المحافظة ويضم المبنى 46 سريرا منها 6 أسرة للأطفال، ويوجد به قسم عناية مركزة وطوارئ، وصيدلية وقسم علاج طبيعى، وعلاج إشعاعى ومسح ذرى ( PET-CT ) وعيادات خارجية.. ويوجد به أول مركز متخصص فى جمهورية مصر العربية للعلاج التخفيفى بالمجان لمرضى الحالات المتأخرة والحرجة وتقديم الرعايا الطبية لهم بسعة 10 حجر، والمبنى جاهز للافتتاح بانتظار تراخيص وزارة الصحة لبدء التشغيل، ويتم تغطية تكاليف تشغيل المشروع من تبرعات فاعلى الخير والقادرين على العلاج.

وأكد المحافظ على ضرورة تذليل العقبات وسرعة إجراء التراخيص لافتتاح مبنى المستشفى.. وطالبت الجمعية من هانى المسيرى تخصيص مساحة أرض من أرض المشتل التابعة للمحافظة لإلحاقها بمبنى المستشفى الجديد تستخدم لبناء مدخل لقسم العلاج التخفيفى (يشمل غرفة تغسيل الموتى وغرف انتظار أقارب المتوفى)، هذا ووافق المحافظ مبدئيا على الطلب وفق للقوانين.

يذكر أن جمعية أيادى المستقبل جمعية غير هادفة للربح موجهة للأعمال الخيرية قامت بإنشاء وإدارة مركز أيادى المستقبل لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان، وكانت المحافظة أول مساهم فى هذا المشروع الخيرى، حيث تم تخصيص مساحة 4200 م لبناء المركز، وتبلغ التكلفة الإنشائية للمركز 18 مليون جنيه وتكلفة الأجهزة به تجاوزت 38 مليون جنيه، وتم بدء العمل بالمركز بداية عام 2006 م ويستقبل المركز حاليا حوالى 10000 حالة منهم حوالى 3700 حالة جديدة.

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