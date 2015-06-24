انقطاع المياه 18 ساعة عن شرق مدينة أسوان بسبب كسر ماسورة

تعانى منطقة الشيخ هارون شرق مدينة أسوان، انقطاع المياه لفترة وصلت إلى 18 ساعة متواصلة حتى الآن، بسبب كسر فى خط رئيسى لمياه الشرب بالمنطقة.

وعلمت "اليوم السابع" من مصادر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك كسرين مفاجئين فى خط رئيسى لمياه الشرب (قطر 4 بوصة) بالقرب من مركز شباب الشيخ هارون بمدينة أسوان، ما أدى إلى انقطاع المياه من الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الثلاثاء حتى كتابة سطور الخبر، بواقع 18 ساعة متواصلة.

وتسبب انقطاع المياه فى حدوث حالة استياء لدى المواطنين المقيمين بالمنطقة، نظرًا لتعطل القيام بالأعمال المنزلية وأخذ احتياطات المياه للشرب.

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