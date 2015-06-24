محافظ الفيوم ووفد وزارة التنمية المحلية يستعرضان المشروعات الاستثمارية بالمحافظة

استقبل المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، وفداً من وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم، مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية، والدكتور هشام الهلباوى، مستشار أول وزير التنمية المحلية، وأمانى العيسوى، نائب وحدة تطوير الإدارة المحلية.. بحضور اللواء خالد جبرتى، سكرتير عام المحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم استعراض عددًا من المشروعات الاستثمارية، التى سيتم تنفيذها على أرض المحافظة، والتى سيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى لمحافظات الصعيد، الذى سيُعقد فى سبتمر القادم برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبتكليف من رئيس الجمهورية، كما تم عرض مشروع تنمية الساحل الشمالى لبحيرة قارون، والذى سيقام على مساحة 2700 فدان، ويشمل إقامة أكبر قاعة مؤتمرات، ونادى شراعات مائية وهوائية، ونادى لصيد ومراقبة الطيور، وإقامة عدد من المنتجعات السياحية.

> كما تم استعراض إنشاء منطقة صناعية حرة جديدة، مع تطوير المنطقة الصناعية الموجودة بكوم أوشيم، وضرورة الاستفادة العظمى من النباتات الطبية والعطرية واستخدامها في الصناعات المختلفة، وتطوير صناعة المخللات، وإنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة وصناعة الورق، كما تم عرض مشروع الصرف الصحى الجديد بقرى المحافظة (كومباكت)، والذى يقوم على إنشاء محطة معالجة بكل قرية بمختلف أنحاء المحافظة لتغطى خدمة الصرف الصحى جميع القرى.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات والإجراءات الأولية لإنشاء مصنع لاستخراج الأملاح والمعادن من مياه بحيرة قارون، والذى سيتم تنفيذه على مساحة 4000 فدان شمال شرق بحيرة قارون، والذى سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل للشباب، ويقلل نسبة الملوحة بالبحيرة، مما يساهم فى إعادة إحياء الثروة السمكية.

وأضاف المحافظ أن الفيوم من المحافظات الواعدة، حيث تمتلك العديد من المقومات الطبيعية والبشرية والبيئية والأثرية، وكذلك فرص الاستثمار الزراعى والسياحى والصناعى، مما يؤهلها لأن تكون فى مصاف المحافظات المتقدمة، مشيراً إلى أن المحافظة بصدد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى سوف تلبى احتياجات المواطنين وتوفر العديد من فرص العمل للشباب.