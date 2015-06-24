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محافظ السويس: لا زيادة فى أسعار المياه وأدعو المتخصصين لتطوير الكورنيش

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محافظ السويس: لا زيادة فى أسعار المياه وأدعو المتخصصين لتطوير الكورنيش محافظ السويس: لا زيادة فى أسعار المياه وأدعو المتخصصين لتطوير الكورنيش
أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس، أنه لا زيادة فى المياه مشددًا على المسئولين بإشغال هيئة القناة بالسويس والشركة القابضة بزيادة ضخ كميات المياه بالتنسيق مع الرى لزيادة منسوب ترعة السويس لتلبية احتياجات مناطق السلام 1 والسلام2 ومدينة عمر بن الخطاب وحى الكويت والألبان.

وأشار بيان صادر من الديوان العام فى سياق آخر أن المحافظ وجه دعوة عامة لكل المتخصصين فى مجال التخطيط العمرانى أو لديهم أفكار لتطوير الكورنيش القديم بمنطقة الخور بحى السويس الإسراع فى المساهمة بهذه التصميمات وتقديمها لإدارة التخطيط العمرانى بمحافظة السويس.

كما شدد اللواء العربى السروى محافظ السويس على المهندسة منى السويفى مدير عام الطرق والنقل سرعة رصف وإعادة الشىء لأصله لشارع الجيش وتطوير الميادين الموجودة مؤكدًاجودة العمل وسرعة الأنجاز.

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مصر 365

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