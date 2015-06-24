فريق الفنون الشعبية بجامعة بنها يشارك فى المهرجان الدولى باليونان

شارك فريق الفنون الشعبية بجامعة بنها، ممثلا عن وزارة الشباب فى المهرجان الدولى الأولى للفلكلور الشعبى، والذى يتم تنظيمه بمدينة يوانينا باليونان بمشاركة عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، حيث نجح طلاب الجامعة فى تقديم عروض مميزة خلال المهرجان، والتى اختتمت فعالياته على أنغام الموسيقى المصرية.

من جانبه قال الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، بأن الفريق الشعبى للجامعة قدم العديد من العروض الفلكلورية والشعبية بحضور الدكتور حسين مرعى الملحق الثقافى المصرى باليونان، مشيرا إلى أن الوفد المصرى التقى برئيس جامعة يوانينا لمناقشة توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها.

يذكر أن منتخب الفنون الشعبية بجامعة بنها محل رعاية خاصة من قيادات، ورئيس الجامعة منذ سنوات، حيث فاز بجائزة حاكم الشارقة فى مهرجان إبداع، والذى تنظمه وزارة الشباب خلال العامين الماضيين على التوالى.