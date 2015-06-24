أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

فريق الفنون الشعبية بجامعة بنها يشارك فى المهرجان الدولى باليونان

Google+ Print
فريق الفنون الشعبية بجامعة بنها يشارك فى المهرجان الدولى باليونان فريق الفنون الشعبية بجامعة بنها يشارك فى المهرجان الدولى باليونان
شارك فريق الفنون الشعبية بجامعة بنها، ممثلا عن وزارة الشباب فى المهرجان الدولى الأولى للفلكلور الشعبى، والذى يتم تنظيمه بمدينة يوانينا باليونان بمشاركة عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا، حيث نجح طلاب الجامعة فى تقديم عروض مميزة خلال المهرجان، والتى اختتمت فعالياته على أنغام الموسيقى المصرية.

من جانبه قال الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، بأن الفريق الشعبى للجامعة قدم العديد من العروض الفلكلورية والشعبية بحضور الدكتور حسين مرعى الملحق الثقافى المصرى باليونان، مشيرا إلى أن الوفد المصرى التقى برئيس جامعة يوانينا لمناقشة توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها.

يذكر أن منتخب الفنون الشعبية بجامعة بنها محل رعاية خاصة من قيادات، ورئيس الجامعة منذ سنوات، حيث فاز بجائزة حاكم الشارقة فى مهرجان إبداع، والذى تنظمه وزارة الشباب خلال العامين الماضيين على التوالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365