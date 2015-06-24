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حملة نظافة أمام مساجد حى غرب شبر الخيمة

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حملة نظافة أمام مساجد حى غرب شبر الخيمة حملة نظافة أمام مساجد حى غرب شبر الخيمة
فى استجابة سريعة لمطالب المواطنين بإزالة الأتربة من أمام مساجد حى غرب شبرا الخيمة، وتمهيدها لإقامة صلاة القيام أمام المساجد لكثرة المصلين، أصدر على الفور المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، تعليماته للمحاسب السيد موسى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، بمراجعة جميع الشوارع، التى يوجد بها مساجد وعمل مسح كامل للشارع وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات أمام المصلين.

وتحركت حملة مكبرة برئاسة رئيس حى غرب وإشراف المهندس محمد على، نائب رئيس حى غرب، والمكتب الفنى لرئاسة الحى، وتم عمل مسح وتجريد شارع مسجد الهوانم وبداية طريق بيجام، وجار متابعة ومراجعة جميع الشوارع والمساجد.

من جانبه أكد رئيس حى غرب أن هناك عمليات رصف خلال الشارع الـ 25 وشارع الملاح وشارع البنك الأهلى من اتجاه شارع أحمد حلمى.. وأضاف "موسى": إن أعمال التطوير بدأت بشارع أحمد عرابى وشارع كورنيش النيل، حيث تم إزالة تراكمات القمامة الموجودة بالطريق، كما تم استكمال أعمال رصف الجزيرة الوسطى بطريق كورنيش النيل بحى غرب شبرا ببلاط الإنتر لوك حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة، بالإضافة إلى غسيل الجزيرة الوسطى بطريق أحمد حلمى.

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مصر 365