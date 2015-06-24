التحقيق مع مسئولين بالوحدة المحلية فى دشنا لتسترهم على مخالفات البناء

تباشر النيابة الإدارية القسم الثانى، برئاسة المستشار على أحمد فزاع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيقات فى واقعتين بالتقاعس فى اتخاذ الإجراءات والتستر على مخالفات بناء أدوار فى عقارات بدون ترخيص ومخالفة.

وتولى المستشار محمد حازم، وكيل أول النيابة، التحقيقات مع المهندسة جيهان م م بالإدارة الهندسية بدشنا وأحمد ع م، مدير الإدارة الهندسية بدشنا، فيما ورد ببلاغ الوحدة المحلية بمركز ومدينة قنا يتهمهم بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات حيال المواطن أبو العباس م ا لقيامه ببناء 3 أدوار "4 و5 و6" وأعمدة الدور السابع بمنزله الكائن بشارع البحر بدشنا بدون ترخيص.

فيما تولى عمر صلاح، رئيس النيابة، التحقيق مع المهندس محمود ح ع مهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قنا بشأن اتهامه بالتواطؤ مع هناء م ا صاحبة العقار الكائن بشارع متفرع من 26 يوليو قنا بالتستر على مخالفات المبنى، والتعدى على خط التنظيم ومخالفة الرسوم الواردة بالترخيص وبناء دور أرضى و4 علوية بالمخالفة للترخيص.

وجارى إتخاذ الآجراءات القانونية حيال البلاغين بإشراف المستشار إسلام مقلد وكيل عام النيابة.