بريتني سبيرز تنفصل عن حبيبها بعد 8 أشهر فقط

أكّدت صحيفة Us Weekly الأمريكية أنّ النجمة العالمية Britney Spears انفصلت عن حبيبها Charlie Ebersol، بعد علاقة استمرّت 8 أشهر فقط.

وذكرت الصحيفة نفسها أن Spears البالغة من العمر 33 عاماً، التي سقطت مؤخراً على المسرح واضطرت إلى إلغاء حفلتها، قامت بمحو كلّ الصور التي تجمعها بـ Charlie على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الثنائي للمرة الأخيرة معاً في الشهر الماضي، أثناء فعاليات الاحتفال بتوزيع جوائز Billboard Music Awards العالمية.

يُشار إلى أنّ علاقة Britney و Ebersol الذي يصغرها بـ 10 سنوات، بدأت في أكتوبر 2014، أي بعد أشهر قليلة من انفصال النجمة عن خطيبها السابق David Lucado.

وبالحديث عن علاقات Spears العاطفية، تجدر الإشارة إلى أن حبيبها الأسبق John Sundahl، الذي كان يعمل طيّاراً في العاصمة الأفغانية كابول، قتل في بداية عام 2015 إثر استهداف طائرته بصاروخ جويّ في أفغانستان.

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