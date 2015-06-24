مخرج "عشق النساء" فيليب أسمر :ميريام فارس الأذكى وهيفا وهبي ظلمت

حلّ النجمان ورد الخال وطوني عيسى ضيفان على برنامج "رايتنغ رمضان"، في حلقة حملت من خلالهما تحية إلى الدراما اللبنانية، وبدأ الحديث سريعاً معهما عن الجوائز، وأهمية تكريم الفنان، خاصة أن ورد قد حصلت مؤخراً على جائزة من "بياف" وطوني على جائزة من "الموريكس دور"، لتقول ورد أن التكريم مهم وهو مكافأة معنوية على تعب وجهد الفنان وقالت عن دورها في "عشق النساء" أنه الرابح الأكبر في قلبها ونقطة مضيئة في مسيرتها، وقالت أنها تعتز بجائزة "بياف" لأنها تكريم عن كامل مسيرتها الفنية، وعن مقاطعتها لجائزة "الموريكس دور" قال طوني عيسى بأنه لا يوافقها الرأي، لأنها جائزة لبنانية تمثل الشعب اللبناني، وعن عدم تواجدها في الدراما هذه السنة قالت ورد: "هذا نصيب" وأوضحت بأنه عرض عليها أكثر من عمل لكنها لم تكن مناسبة لها، ورفضت ما طرحه وسام بأن تروج لنفسها وتطلب من المنتجين إعطاءها أدواراً في المسلسلات وبأنها لا تدخل في طرقات سريعة للوصول وللحصول على أدوار خصوصاً أنها ليست جديدة في المجال والجميع يدرك موهبتها ونجاحها.

من جهته قال طوني عيسى بأنه يشارك بـ 3 أعمال في رمضان، وبدأ حديثه عن "بنت الشهبندر" وأشار إلى انه أحب الحقبة التاريخية من بلاد الشام التي أضاء عليها المسلسل لأنها كانت مبهمة بالنسبة للكثيرين، كما تحدث عن مشاركته في مسلسل "العراب" كضيف شرف.

وحول الدراما اللبنانية قالت ورد أن الانتاجات اللبنانية البحتة مؤخراً بدأت تتراجع، لأن العمل يبقى محلياً إلا إذا تم تطعيمه بممثلين عرب، مشيرة إلى المعاناة من انتشار الفن اللبناني ومتمنية في الوقت عينه أن تصل الدراما اللبنانية إلى مرحلة تستطيع فيها أن تسوق نفسها بنفسها، أما عن مشاركتها في مسلسل "بنكدب لو قلنا ما منحبش" مع الفنانة يسرا وسبب انقطاعها عن الدراما المصرية بعد هذه التجربة فقالت: "أتتني عروضاً ولكنها لم تناسبني".

ثم انضم للضيوف مخرج "عشق النساء" فيليب أسمر الذي عرف عنه مقدمي البرنامج بأنه من أصغر المخرجين حيث يبلغ من العمر 27 سنة، أما هو فقال تعليقاً على هذا الأمر بأنه كان ينزعج من صغر سنه، ولكنه مع الوقت أصبح يفرحه الأمر كونه بهذا العمر ولديه انجازات هامة في الدراما، وأعلن أسمر بأن أول تعاون إخراجي كان مع ورد ويوسف الخال في مسلسل "الينابيع"، أما أول عمل كان من إخراجه فكان "خطوة حب" للكاتب شكري انيس فاخوري، وعن الكاتبة منى طايع التي تقول عن فيليب أسمر بأنه لا يحترم النص قال اسمر: "هذا رأيها والمخرج هو القائد والمايسترو ويحق له أن يحذف ويضيف ما يراه مناسباً لمصلحة العمل، ولكنها لم تتقبل الموضوع"، وأوضح أسمر أن سبب تأجيل "قصة حب" إلى ما بعد رمضان لأنه امتد لأكثر من 30 حلقة، ورداً على سؤال حول نادين نجيم قال أنهما انطلقا معاً ويفهمان على بعضهما البعض، أما ورد الخال فقد وصفها بأنها طفلة عصبية ومتسرعة، وحول تجارب الفنانين السابقة وصف ميريام فارس بأنها أذكى إنسانة وقفت أمام الكاميرا، فيما قال عن هيفاء وهبي بأنها ظلمت إخراجياً في العام الفائت.

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