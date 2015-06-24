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سامر المصري يسخر من شائعة عودته لـ "باب الحارة7"

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سامر المصري يسخر من شائعة عودته لـ "باب الحارة7" سامر المصري يسخر من شائعة عودته لـ "باب الحارة7"

الأربعاء 24-06-2015 16:15

سخر الفنان السوري سامر المصري من شائعة عودته إلى الجزء السابع من "باب الحارة"، والتي روّجتها صفحة مزوّرة باسمه على الفيسبوك، مؤكّداً أنّه لن يظهر أبداً في "باب الحارة".
وبعيداً عن الصفحات المزوّرة، كتب المصري عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، "أنا هاد المسلسل نسيتو ويلي بتذكرو أني اعتذرت عن الجزء الرابع فيه من شي خمس سنين، وكل سنة قبل رمضان بتبلّش حملات على مواقع التواصل الإجتماعي تروّج لفكرة رجوعي للمسلسل، أنا مو راجع ولا في أي نيّة أو اتصالات للرجوع لأنّي متل العكيد الله يرحمو شكلين ما بحكي".
يشار إلى أنّ المصري قدّم ثلاثة أجزاء من "باب الحارة" بدوره الشّهير "العكيد أبو شهاب"، بعدها رفض الانضمام إلى الأجزاء الجديدة بسبب خلافات مع المخرج بسّام الملّا وصلت إلى حرب تصريحات إعلاميّة بين الطرفين.

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