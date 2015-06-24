كاريس بشار مُستاءة من الرقابة وإياد أبو الشامات يدعو إلى مقاطعة التلفزيون الإماراتي

عبّرت الفنّانة السّوريّة كاريس بشّار عن استيائها واستغرابها من حذف العديد من اللّقطات من مسلسلها "غداً نلتقي"، عبر قناة "الإمارات" التي تعرضه يوميّاً خلال شهر رمضان.

كذلك عبّر كاتب العمل الفنان السوري إياد أبو الشامات عن امتعاضه من مقصّ الرقيب ومحاولاته السّاذجة والمُسيئة على حد تعبيره، فيما دعا الجمهور لمتابعة العمل على القنوات الأخرى، لاحترامها المسلسل وعدم قيامها بحذف أي حوارات أومشاهد منه.

وكانت قصّت قناة "الإمارات" مشهد شخصيّة "وردة" اللاجئة السورية وهي ترقص في غرفتها المتواضعة التي تعيش فيها ضمن تجمّع للاجئين السوريين في لبنان، "وردة" التي تستطيع أن تفرح وترقص رغم كل المعاناة التي تعيشها سيّما أنها تعمل في مجال دفن الموتى.

"غداً نلتقي" عمل درامي اجتماعي معاصر، من إخراج رامي حنّا، يتحدّث عن مجموعة من السوريين الذين لجؤوا إلى لبنان بسبب الحرب المشتعلة في بلادهم، وهو من بطولة كاريس بشار التي تلعب دور "وردة"، مكسيم خليل وعبد المنعم عمايري، وعبد الهادي الصباغ، جابر جوخدار ..