مخرج "سيلفي" أوس الشرقي: "منا وفينا" ليس منافسنا

استطاع المخرج العراقي أوس الشرقي أن يحقق نجاحات عريضة في الدراما الخليجية خلال سنوات قليلة، واختصر الزمن ليضع اسمه في قائمة أهم مخرجي الدراما العربية في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال العديد من الأعمال ومنها "هندستاني" بجزئيه و"واي فاي" الجزءين الثاني والثالث، وفي رمضان هذا العام يتولى أوس إخراج مسلسل "سيلفي" للنجم السعودي ناصر القصبي وباقة من أهم نجوم الفن السعودي والخليجي والعربي.. "سيدتي نت" التقت المخرج أوس الشرقي في هذا الحوار الخاص والحصري..

- كيف تم التحضير لمسلسل "سيلفي"؟

استغرق التحضير للمسلسل ما يقارب ستة أشهر منذ منتصف رمضان الماضي، حيث تم الاتفاق بيني وبين الفنان ناصر القصبي وmbc على بدء العمل على "سيلفي"، وربما أسهم عملي مع القصبي في فيلم خاص بمناسبة اليوم الوطني للإمارات في تعرفنا على بعضنا البعض فنياً بجانب مشاركته كضيف شرفي في إحدى حلقات "واي فاي". وبدأت رحلة العمل من خلال ورشة الكتابة وبروفات الطاولة للتجهيز لشكل ومضمون المسلسل.

- إلى أين وصلت مراحل التصوير ومونتاج المسلسل؟

انتهينا منذ أيام من تصوير آخر حلقات العمل في الرياض، بعد ستة أشهر تصوير، ليكون العمل ككل استغرق عاماً في مرحلة التحضير والتنفيذ وهو وقت طويل ومرهق فنياً ومكلف إنتاجياً. وذهبنا للتصوير في بيروت والرياض ودبي والهند، واستعنت بطاقم تصوير محلي في كل بلد صورنا فيه، ففي بيروت عمل معي طاقم فني وتقني لبناني، وفي دبي طاقم إنجليزي يعمل معي منذ سنوات، وفي الهند طاقم بريطاني، وفي الرياض طاقم سعودي. والعمل جاري ومنذ فترة على المونتاج والعمليات الفنية للمسلسل، ونكثف العمل في المونتاج والوضع تحت السيطرة.

- هل وجدت صعوبة في التعامل مع هذا الكم الكبير من النجوم والممثلين؟

بلغ عدد الفنانين المشاركين في حلقات "سيلفي" حوالي 57 ممثلاً، إضافة إلى المجاميع، وضيوف شرف الحلقات. وتم التصوير في أجواء من الود والأخوة والمحبة، وبشكل سلس للغاية، ولم أجد أي صعوبة في التعامل مع النجوم، فأغلبهم تعاملت معهم من قبل في "واي فاي"، ويعرفونني وأعرفهم جيداً في طريقة العمل.

ناصر القصبي متعاون ومطيع لرؤيتي الإخراجية في المسلسل

- ألم يفرض الفنان ناصر القصبي سيطرته على العمل كونه نجم خليجي وعربي كبير؟

ناصر القصبي إنسان راقي لأبعد حد قبل أن يكون فناناً ونجماً كبيراً، وتعامله معي ومع كل فريق العمل بشكل محترم ومحترف وإنساني، وكان متعاوناً ومطيعاً لرؤيتي الإخراجية في المسلسل، ولم يفرض رأيه أو سطوته، بل حتى أننا لم نشعر بتعامله معنا من منطلق نجوميته وإنما من خلال بساطته وتواضعه. وخلال تصوير العمل أرهقنا ناصر القصبي خاصة مع وجود عدد كبير من الاستعراضات والحلقات التي تدور فيها بعض مشاهد الحروب.

- يتردد أن "سيلفي" ناصر القصبي يستغل النجاحات السابقة لصناع "واي فاي"، سواء مخرجه أو كاتبه أو أبطاله.. كيف ترى ذلك؟

"سيلفي" عمل مختلف تماماً عن "واي فاي" شكلاً ومضموناً، فـ"واي فاي" كان عبارة عن اسكتشات كوميدية، أما "سيلفي" فهو عمل درامي كوميدي يتكون من 30 حلقة منفصلة، ورغم أنه مسلسل كوميدي إلا أنه منوع ويضم حلقات تراجيدية واستعراضية وفانتازيا، ويناقش العديد من القضايا ويلامس المشاكل الاجتماعية الحساسة من واقع المجتمع السعودي والخليجي والعربي، يعتمد على أسلوب النقد الساخر الهادف، ويتكون من ثلاثين حلقة منفصلة.

أجزاء جديدة من "سيلفي"

- ولكن المقارنة مع "واي فاي" ستكون حاضرة في رمضان.. ما تعليقك؟

الحكم سيكون للجمهور، حيث سأقدم كمخرج رؤية فنية مختلفة تماماً عن "واي فاي"، كما أن خلف الحربي المشرف على ورشة الكتابة في العملين يقدم طرحاً جديداً من خلال ورشة كتابة تضم أكثر من 11 كاتباً أغلبهم أسماء جديدة لم تعمل معنا في "واي فاي"، وكذلك نجوم "واي فاي" حبيب الحبيب وعبدالإله السناني وأسعد الزهراني وريماس منصور وغيرهم يظهرون بأداء تمثيلي يختلف جذرياً عن أداءئهم في "واي فاي". ومع ذلك فإنه ليس من العيب أن يستغل الفنان الكبير ناصر القصبي نجوميته في المسلسل، ونستغل كصناع "واي فاي" نجاحات العمل في "سيلفي".

- كيف ترى شكل المنافسة الرمضانية هذا العام خاصة بين "سيلفي" ومسلسل "منا وفينا" الذي يضم باقة من أهم نجوم الكوميديا السعودية والخليجية وعلى رأسهم الفنان عبدالله السدحان الذي شارك القصبي سنوات طويلة في نجاحات "طاش"؟

منذ بداية التحضير للمسلسل وخلال التصوير والتنفيذ لم نشغل بالنا المنافسة نهائياً، وكان تفكيرنا منصباً على تقديم عمل فني راق ومحترف يحظى بإعجاب الجمهور. وسعيت في هذا العمل للخروج بعيداً في الرؤية والشكل والصورة عن مسلسل "طاش ما طاش" حتى لا نتهم بالتقليد وأرجو أن أكون وفقت في ذلك. ومنافسنا في رمضان ليس فقط "منا وفينا" مع احترامي له بل أننا ننافس كل الأعمال العربية هذا الموسم. ونحن اجتهدنا في تقديم عمل رائع وصناع ونجوم "منا وفينا" اجتهدوا لتقديم عمل مميز، ولكل مجتهد نصيب، والمنافسة أمر طبيعي بل وضروري من أجل تطوير الدراما وتقييم المبدع الحقيقي. والعام الماضي حقق "واي فاي 3" أعلى نسبة مشاهدة في الخليج والعالم العربي، وهذا العام أتمنى في "سيلفي" ومع وجود النجم الكبير ناصر القصبي أن نحافظ على نجاحنا وتفوقنا الجماهير العريض.

- ماذا تتوقع للمسلسل في رمضان؟

أتمنى أن يجد المسلسل القبول من الجمهور في رمضان، وأن يحقق النجاح المأمول من جميع القائمين عليه، لا سيما وأننا بذلنا جهداً كبيراً في العمل طوال عام.

- هل هناك نية لتقديم أجزاء جديدة من "سيلفي"؟

نعم هناك نية من صنّاع العمل والقائمين عليه في تقديم أجزاء جديدة، وربما يتأكد ذلك بنجاح المسلسل جماهيرياً إن شاء الله في رمضان، ولكني أعتقد أن دخول الفنان ناصر القصبي في مسلسل "بيوت من تراب" بعد رمضان وهو يتكون من عدة أجزاء قد يؤجل فكرة عمل جزء ثان من "سيلفي".