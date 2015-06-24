بالصورة: هكذا سيكون شكل طفل كيم كردشيان الجديد

لم يمرّ سوى أيّام معدودة على تأكيد نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian أنها حامل بطفل حتى ظهر إلى العلن الشكل المتوقّع لهذا الطفل.

فقد نشر الخبير في الطبّ الشرعي Joe Mullins صورة متوقعة لشكل طفل الثنائي Kim وزوجها Kanye West.

ودرس Joe شكل الأم والأب جيداً كما استخدم تقنينات معينة على الحاسوب للوصول إلى الشكل النهائي.

واللافت كان توقّع الخبير أن يكون لون عيني المولود الجديد "أخضر" على عكس والدته البالغة من العمر 33 عاماً ووالده البالغ من العمر 38 عاماً.

وكان Joe Mullins قد توقّع عام 2013 شكل الطفلة الأولى للثنائي وهي North West.

يُشار إلى أنّ Kim استغلّت مناسبة عيد الأب لتعلن أنّ جنس جنينها "ذكر"، حين كتبت، أثناء معايدتها زوجها Kanye West عبر صفحتها الخاصّة على أحد مواقع التوصل الاجتماعي: "أنت أب جيّد لطفلتنا North وستكون أفضل أب بالنسبة لابننا أيضاً".

يُذكر أنّ Kim Kardashian قامت هذا العام بمعايدة والدها Robert Kardashian، من دون أن تذكر Bruce Jenner الذي تحوّل مؤخّراً إلى Caitlyn Jenner، وكتبت على صورة لها ولأختها Kourtney: "عيد أب سعيد لأفضل أب في الدنيا"، وأضافت: "مرّ وقت طويل منذ رحيلك، لكن الذكريات تجري فينا بسرعة، ستبقى للأبد".

هذا هو الشكل المتوقع للأميرة Charlotte في المستقبل