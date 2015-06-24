تأجيل محاكمة خلية «أنصار الشريعة» لـ 6 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 23 متهمًا من أعضاء كتائب “أنصار الشريعة” لإتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين، لجلسة 6 يوليو المقبل.

كما أمرت المحكمة بحظر دخول أجهزة الهواتف المحمولة خلال الجلسات المقبلة، بسبب تكرار وقائع رنين الهواتف المحمولة أثناء انعقاد الجلسة، منبهًا على المحكمة تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من الجلسات اللاحقة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات أحال في مطلع أغسطس العام الماضى 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.