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مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة «للمرأة» يصل القاهرة لبحث عدد من المشروعات

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مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة «للمرأة» يصل القاهرة لبحث عدد من المشروعات مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة «للمرأة» يصل القاهرة لبحث عدد من المشروعات

مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة نائب المدير التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يانيك جيلمارك، في زيارة لمصر يلتقي خلالها عدد من المسئولين ويتفقد عدد من المشروعات.

و من المقرر أن يتفقد «جليمارك» غدًا الخميس عدد من المشروعات التى تسهم فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى حى إمبابة، ضمن إطار مشروع «مدن آمنة» الجارى تنفيذه فى القاهرة وأكثر من ٢٠ مدينة أخرى فى العالم، ويهدف المشروع إلى الحد من ظاهرة التحرش الجنسى وغيره من أشكال العنف فى الأماكن العامة ويركز المشروع فى القاهرة على أحياء عزبة الهجانة ومنشية ناصر وإمبابة.

وأطلق المشروع فى نوفمبر ٢٠١٠ ويستمر حتى عام ٢٠١٨، بمشاركة المصرية والمنظمات الأهلية ومنظمات الأمم المتحدة والقطاع الخاص.

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