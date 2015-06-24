محافظ السويس: لا زيادة فى أسعار المياه وأدعوا المتخصصين لتطوير الكورنيش‎

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس إنه لا زيادة فى أسعار المياه، مؤكداً على المسئولين بأشغال هيئة القناة بالسويس والشركة القابضة بزيادة ضخ كميات المياه، بالتنسيق مع الري لزيادة منسوب ترعة السويس لتلبية إحتياجات مناطق السلام 1 والسلام2 ومدينة عمر بن الخطاب وحي الكويت والألبان.

وأشار بيان صادر من الديوان العام فى سياق أخر، أن المحافظ وجه دعوة عامة لكل المتخصصين في مجال التخطيط العمراني أو لديهم أفكار لتطوير الكورنيش القديم بمنطقة الخور بحي السويس الإسراع في المساهمة بهذه التصميمات وتقديمها لإدارة التخطيط العمراني بمحافظة السويس.

> كما شدد اللواء العربي السروي محافظ السويس، على المهندسة مني السويفي مدير عام الطرق والنقل، سرعة رصف و إعادة الشيء لأصله لشارع الجيش وتطوير الميادين الموجودة، مؤكداً عليها جودة العمل وسرعة الإنجاز.