نيابة أمن الدولة: الإخواني محمد كمال منشئ «لجان العمليات النوعية»

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع القياديين الإخوانيين، عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة، أن صاحب فكرة تأسيس وإنشاء اللجان الفرعية والنوعية، هو القيادي الإخواني محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وأنه أيضا هو الذي وضع خطة وآليات تمويل تلك اللجان التي تقوم بعمليات إرهابية في أنحاء البلاد، من واقع أموال جماعة الإخوان.

وقال المتهمان في التحقيقات، إنهما سبق وأن اعترضا على تشكيل اللجان الفرعية والنوعية، غير أن قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد وافقت على تشكيلها.

وكان المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أصدر فجر اليوم، قرارًا بحبس عبد الرحمن البر ومحمود غزلان، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، لاتهامهما بارتكاب جرائم التحريض على العنف والإرهاب والقتل وإشاعة الفوضى في البلاد. وتضمن قرار حبس المتهمين احتياطيًا، أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء مدة حبسهم الاحتياطية في القضايا الأخرى المتهمين فيها.

استمرت التحقيقات مع غزلان والبر، لمدة قاربت 15 ساعة، حيث تمت مواجهتهما بالتحريات والأدلة التي تفيد بضلوعهما في جريمة اغتيال المقدم وائل طاحون المفتش بقطاع الأمن العام ورئيس مباحث المطرية السابق وسائقه أمام منزل الضابط بمنطقة المطرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهما اتهامات عدة، في مقدمتها تولي قيادة بجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها الإرهابية التي تشمل اغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاة واستهداف المنشآت العامة المملوكة للدولة.

وينتظر أن تبدأ النيابة خلال ساعات قليلة تحقيقات موسعة مع عضو مكتب إرشاد الجماعة، عبد العظيم الشرقاوي، الذي تم القبض عليه خلال تواجده مع غزلان والبر في إحدى عقارات مدينة السادس من أكتوبر.

وكان القياديان الإخوانيان عبد الرحمن البر ومحمود غزلان، قد ألقي القبض عليهما أول أمس الإثنين، بداخل إحدى شقق مدينة السادس من أكتوبر.