بالصور .. ضبط مخزن غير مرخص للبيرة بسوهاج‎

تمكنت قوة من مباحث تموين سوهاج، من ضبط كمية من عبوات البيرة والخمور، بأحد المخازن غير المرخصة بدائرة مركز سوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغ من العقيد محمد نصحي مدير إدارة مباحث تموين سوهاج، يفيد ورود معلومات عن وجود مخزن لتسويق منتجات البيرة والخمور بدائرة مركز سوهاج وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومة، تم مداهمة المخزن وتبين أنه ملك “محمد – م” وأنه مخزن غير مرخص.

تم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة الكمية المضبوطة تمهيداً للعرض على النيابة المختصة.