مركز الملك سلمان للإغاثة والأمم المتحدة يبحثان إيصال المساعدات لليمنيين

بحث المستشار فى الديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم والمدير الإقليمى لبرنامج الغذاء العالمى فى منظمة الأمم المتحدة مهند هادى آخر المستجدات وآلية التطوير والإسراع فى إيصال المعونات للأخوة اليمنيين دون تمييز، فيما قدم المسؤول ما تم إنجازه والبرامج المقترحة لإيصال المعونات.

وشدد الجانبان على الشراكة الاستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والأمم المتحدة، حيث سيتم العمل بين الطرفين جنبا إلى جنب سعيا لتقديم الإغاثة العاجلة لليمن بما يضمن وصولها للمناطق الأكثر تضررا بناء على الأولويات المستقاة من الطرفين والحكومة اليمنية الشرعية.

ومن ناحية أخرى، التقى الدكتور الربيعة اليوم مع الصحفيين اليمنيين وذلك فى مقر المركز بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمى لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ أن الدكتور الربيعة استعرض مع الصحفيين اليمنيين الجهود التى يقدمها المركز وآلية العمل فيه وما يقدمه المركز لإيجاد الحلول الإنسانية المناسبة لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمساعدة الأخوة فى اليمن جراء الوضع الحالى.

وأكد الدكتور الربيعة أن الإعلام جزء كبير ومهم فى تسليط الضوء على العمل الإغاثى والإنسانى وما يواجهه من تحديات وطرح الحلول حيال ذلك، مبينا أن الإعلاميين يقدمون الكثير فى الخدمة المجتمعية بما تخطه أيديهم.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الصحفيين أبدوا الرضا التام عن الجهود المتميزة للمركز التى يشهد بها الجميع، وأنهم يتابعون باهتمام أخبار المركز والاتفاقيات التى يوقعها.

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