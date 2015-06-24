بالصور.. وصول 5 طن لحوم وفراخ مجمدة دعماً من “القوات المسلحة” لمحافظة سوهاج‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن وصول سيارة ثلاجة محملة بـ 5 طن لحوم وفراخ مجمدة دعماً من القوات المسلحة لمحافظة سوهاج للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عليهم خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

> وأصدر تعليماته الواضحة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة لنقل الكميات اللازمة إلي نواحي مراكز ومدن وقري المحافظة، حتي تصل لجميع أهالي ومواطني سوهاج من خلال سيارات ثلاجات مجهزة لذلك.

وأكد المستشار العسكري للمحافظة أن دعم القوات المسلحة لسوهاج دائم برعاية المحافظ النشيط الدكتور أيمن عبد المنعم، وقال أن سيارة الـ 5 طن من اللحوم والفراخ المجمدة متواجدة الآن بميدان الثقافة بسوهاج، حيث تباع للجمهور بسعر 34 جنيهاً لكيلو اللحوم المجمدة، و 19 جنيهاً للدجاجة المجمدة زنة 1 كيلو. وجاري نقل بعض الكميات لمراكز وقري سوهاج المختلفة للوصول لجميع المواطنين بنواحي المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضاف إنه تم توزيع عدد 70 ألف كرتونة لأصحاب معاش الضمان الإجتماعي والأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن إفتتاح مائدة الرحمن منذ الأول من شهر رمضان المبارك بميدان الثقافة بسوهاج لعدد 200 فرد يومياً وطوال الشهر الكريم .

> وأعرب المحافظ عن شكره للقوات المسلحة لدعمها للمحافظة، سواء من خلال المواد والسلع والمواد الغذائية وما تقوم به من مشروعات خدمة وتنموية داخل المحافظة.