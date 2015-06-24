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محافظ السويس يحول الجزارين المتجمهرين أمام “الديوان العام” إلى الأجهزة الأمنية‎

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محافظ السويس يحول الجزارين المتجمهرين أمام “الديوان العام” إلى الأجهزة الأمنية‎ محافظ السويس يحول الجزارين المتجمهرين أمام “الديوان العام” إلى الأجهزة الأمنية‎

محافظ السويس

قرر اللواء العربي السروي محافظ السويس، تحويل موضوع تجمهر عدد من الجزارين أمام ديوان عام المحافظة أمس، بسبب انقطاع خط المياه الرئيسي للجهات الأمنية.

أشار بيان صادر من الديوان العام أن المحافظ أكد على مدير الطب البيطري توفير المياه، من خلال خزانات مياه إحتياطية لمواجهة أي إنقطاع مياه في أي لحظة داخل مجزر السويس بمنطقة الألبان الجديدة ، كما قرر محافظ السويس متابعة المجازر العاملة على أرض السويس وغلق أي مجزر مخالف فوراً.

وخلال الإجتماع أشار مدير عام ، الى أن هناك 2 منفذ جديد سيتم إفتتاحه لبيع اللحوم بمنطقة السادات بحي الأربعين بسعر 55 جنية للكيلوجرام، ليصبح عدد المنافذ لبيع اللحوم 7 منافذ على مستوى محافظة السويس.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذي المصغر الذى عقد ظهر اليوم بالديوان العام، بحضور المهندس محمد مرسي السكرتير العام ونشأت البارودي السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري المديريات.

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