محافظ كفر الشيخ يطالب وكيل وزارة الصحة بضرورة متابعة المستشفيات

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أنه يتلقى شكاوى من المواطنين تفوق الخيال بسبب الخدمة الطبية، مطالبا الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالنزول للمستشفيات لمتابعتها بنفسها ولا تعتمد على التقارير.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة، برئاسة المحافظ، وحضور اللواء حسين الطاهر، السكرتير العام للمحافظة ومجدى عطا الله، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

وأضاف أنه سيتواجد بالمستشفيات لمتابعتها فالخدمة مقدمة طيبة، ولكن غير مرضية للناس، مشيرًا إلى أن هناك منظومة طبيبة سيتم تطبيقها بتواجد الأساتذة والاستشاريين بالوحدات الصحية، بالإضافة لتكثيف القوافل، التي تجول القرى بالتعاون مع جامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، مؤكداً أنه تم تدعيم المستشفى العام بمليون جنيه لتوفير أسرة للاستقبال ومليون جنيه لمركز الكلى بدسوق.

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها تتابع بنفسها المستشفيات ومستوى الخدمة بها، ولن تسمح بالتقصير تجاه المواطن من أى من العاملين بالمستشفيات.