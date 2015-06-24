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ضبط 1000 كيلو تمور وقمر الدين غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

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ضبط 1000 كيلو تمور وقمر الدين غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج ضبط 1000 كيلو تمور وقمر الدين غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن مديرية بسوهاج شنت حملات مكبرة بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 800 كجم تمور غير صالحة، و200 كجم قمر الدين غير صالح للاستهلاك الآدمى بمركز ومدينة طما.

وأضاف فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أنه تم تحرير 3 محاضر جنح طما ضد حسانين .ى .ح وصدقى ش .م .ا ، وجورج ف.ع لحيازتهم السلع المنتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات وعرض المتهمين على النيابة المختصة للتصرف.

وأوضح أنه تم ضبط كمية قدرها 2 طن بنزين 80 معبأة بجراكن قبل بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح بطرق غير مشروعة، وتم تحرير محضر جنح مركز أخميم ضد محمد ع.أ وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، كما تم تحرير 11 محضر متنوع "عدم إعلان عن ، عدم حمل شهادة صحية، عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية لمحلات الجزارة"، وتم العرض على النيابة المختصة للتصرف.
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مصر 365

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