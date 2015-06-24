مكياج الأربعينات آخر موضة لصيف 2015

يحتاج الصيف بنزهاته وسهراته إلى التغير المستمر في أشكال المكياج من وقت إلى آخر، ومن أنسب أنواع المكياج التي أصبحت رائجةً جداً هذا الموسم هو العودة إلى الوراء واختيار بعض أنواع المكياج القديمة.

تعتبر هذه الصيحات هي الأجمل لكل سيدة تريد التغيير في شكلها المعتاد لتحصل على إطلالة أكثر جاذبية وتجديداً.

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ولكن عملية اختيار المكياج القديم قد يحتاج منك إلى تغيير الروتين المكياجي الخاص بك. إليك ما سيكون عليه روتينك إذا اخترت مكياج الأربعينيات:

1. مكياج البشرة:

• في منتصف العشرينات كانت النساء تفضل وضع كريم الأساس الفاتح حتى تبدو بشرتهنّ فاتحة، ولكن مع قدوم الأربعينات تغيرت نظرة النساء لكريم الأساس وأصبحن يفضلن وضع كريم الأساس أغمق من لون البشرة.

• مع وضع أحمر خدود باللون الوردي المائل إلى الأحمر بحيث يبدأ من داخل عظام الخد إلى الأنف في شكل ثلاثي.

• أما بالنسبة لشكل الشفاه فكنّ يفضلن الشفاه الصغيرة على شكل دائري واللون الأحمر الوردي هو أكثر الألوان شهرةً في ذلك الوقت.

2. مكياج العين:

• كانت النساء تفضل وضع اللون البني والرمادي على العين، كما أنهنّ اعتمدن على الألوان الغير لامعة لتسليط الضوء على العين.

• أما بالنسبة للكحل فكنّ يعتمدن على أقلام الكحل ووضعها على خط الرموش العلوي فقط، وغالبًا ما كنّ يفضلن الكحل البني عن الأسود لإلقاء نظرة طبيعية.

• أما الماسكرا فكانت جزءاً هاماً للمكياج فكن يضعنها بكثرة للفت الانتباه إلى جمال وتألق العين.

3. مكياج الشفاه:

• في هذه الفترة كان أحمر الشفاه جزءاً مهماً من روتين المكياج اليومي؛ فأحمر الشفاه كان يدل على الشخصية. الوردي والبرتقالي كان للسيدات الأكثر عصرية لذا كنّ من أكثر الألوان انتشاراً في ذلك الوقت وكنّ يعتمدن على قلم تحديد الشفاه لتحديد الشفاه العليا على شكل قوس.

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