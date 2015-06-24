كتاب الجمال: كيف تكونين الأجمل مع كلارنس هذا الصيف ؟

دكتور، أودّ أن أكون الأجمل! « كتاب الجمال للصيف، تأليف د. أوليفييه كورتان – كلارنس

اكتشفي عرضاً مسبقاً لكتاب الجمال الجديد المعدّ لفصل الصيف، لمساعدتك على أن تبدي جميلة وتشعري بأنّك في أحسن حال!

للاحتفال بذكرى تأسيس كلارنس الـ 60، يكشف دكتور أوليفييه كورتان-كلارنس 60 نصيحة من الخبراء تضمن أن تجد كلّ امرأة جمالها المثالي وبالتالي أن تشعر بالسعادة.

"دكتور، أودّ أن أكون الأجمل!"

كتاب جدّي لا يأخذ نفسه كثيراً على محمل الجدّ.

يوجز ذلك تقريباً كلّ شيء. ستجدين فيه نصائح جمال وتمارين مخصّصة لكلّ عاشقات الجمال، اللواتي يسعين إلى الحصول على بشرة مثالية وقوام رائع.

إنّه كتاب مسلّ، صوّرته سوليداد برافي، يشجّع النساء على اتباع نصائحه الجمالية بطريقة مرحة، كي تتحوّل العناية بأنفسهنّ إلى متعة حقيقيّة.

ولأنّ كلارنس تجعل الحياة أجمل، سيتمّ التبرّع بجميع عائدات بيع الكتاب لمؤسّسة التهاب المفاصل*، مبادرة جمع التبرعات الخاصة الرئيسية في فرنسا التي تُعنى بدعم البحوث التي تتناول الروماتيزم الحاد.

الكتاب متوفّر حصرياً في بوتيك كلارنس، دبي مول لقاء 50 درهماً إماراتياً

موجز الكتاب

مشية ملكية وشباب دائم

أنظمة جمالية لتنظيف الوجه، وعلاجات، ومشاكل البشرة، إلى جانب قواعد وحقائق عن الجمال

رفع الصدر وتقوية الذراعين

نظام جمالي للذراعين والصدر، وأساليب التطبيق، ناهيك عن نصائح للتمرين ولتفادي ظهور التشقّقات

معدة مسطّحة وخصر رفيع ومؤخّرة مذهلة

نظام جمالي للمعدة والخصر وكذلك المؤخّرة، نصائح للتمرين، وتقنيات تنفّس، ونصائح للتدليك صباحاً ومساء

ساقان جذّابتان

قواعد جمالية وأسرار الساقين النحيفتين والمنحوتتين، إلى جانب وضعيات النوم، واختيار الرياضة المناسبة، وكذلك كيفية شدّ الساقين ومعالجة السيلوليت

ماذا عن قدميّ؟ هل تعجبك؟

نظام جمالي للقدمين، ونصائح للعناية بالأظافر وللتمرين

أسئلة وأجوبة مدوّنة كلارنس العالمية

أسئلة وأجوبة متعلّقة بالعناية بالوجه والعينين والحماية من أشعة الشمس، إلى جانب الأسئلة

العامّة وتلك التي تخصّ الجسم والمكياج

نجمة، حتّى أثناء التنقّل

نصائح جمالية للتنقّل على متن طائرة أو سيّارة أو قطار أو حتّى درّاجة