أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تدعو حكومة ميانمار لوقف اضطهاد مسلمى الروهينجا

Google+ Print
السعودية تدعو حكومة ميانمار لوقف اضطهاد مسلمى الروهينجا السعودية تدعو حكومة ميانمار لوقف اضطهاد مسلمى الروهينجا
أعربت المملكة العربية عن بالغ القلق إزاء المأساة الإنسانية التى يعيشها مسلمو الروهينجا فى ميانمار، ومحنتهم الأخيرة فى أزمة قوارب اللاجئين فى جنوب شرق آسيا وعبرت فى هذا الصدد عن تقديرها لكل الدول التى ساهمت فى إنقاذهم على الأخص ماليزيا وأندونيسا.

جاء ذلك فى كلمة للمملكة حول أوضاع مسلمى الروهينجيا ألقاها اليوم خالد منزلاوى عضو الوفد السعودى فى مجلس حقوق الإنسان بثتها وكالة الانباء السعودية أكد خلالها إدانة المملكة لاستمرار أعمال العنف فى حق أقلية الروهينجا المسلمين فى ميانمار، وعدم اعتراف حكومة ميانمار بهم كمواطنين منذ عام 1982 بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، الأمر الذى أفضى إلى تقييد حرياتهم فى التنقل وتعذر حصولهم على أبسط حقوق الإنسان ما دفعهم للنزوح والهجرة عبر البحر وتعرض الكثير منهم لجرائم الاتجار بالبشر.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى مطالبة حكومة ميانمار بالعمل على التحرك العاجل واعتماد سياسة شاملة وشفافة لوقف ممارسات الاضطهاد والتهجير، وسرعه الاعتراف بالأقلية المسلمة (الروهنجيا)، وضمان حصولهم على حقوقهم وبالأخص الحق فى الجنسية والمواطنة.

كما دعت لتفعيل العمل بمذكرة التفاهم مع منظمة التعاون الإسلامي، وخطة العمل التى تهدف إلى تقديم المساعدات والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة لوصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع المتضررين مشيرا أن المملكة رصدت 50 مليون دولار لصالح هذا الغرض توزع من خلال منظمة التعاون الإسلامى فى أقرب فرصة ممكنة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية