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محافظ الدقهلية يطالب بصندوق لتحمل مخاطر أسعار المحاصيل لتعويض الفلاح

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محافظ الدقهلية يطالب بصندوق لتحمل مخاطر أسعار المحاصيل لتعويض الفلاح محافظ الدقهلية يطالب بصندوق لتحمل مخاطر أسعار المحاصيل لتعويض الفلاح
أكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، أن الفلاح المصرى هو عصب التنمية والاقتصاد وفلاحى الدقهلية يؤتون فى مقدمة مزارعى الذين يتميزون بالأخلاق الحميدة والصبر والقيم القروية الأصيلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الدقهلية مع عدد فلاحى ومزارعى الدقهلية وذلك بحضور نسيم البلاسى نقيب الفلاحين بالدقهلية .

وتمت مناقشة عدد من قضايا الفلاحين والمزارعين بمراكز وقرى المحافظة شملت (وصول مياه الري للزراعات إلى نهايات الترع – توفير الأسمدة اللازمة للزراعات – نصيب الدقهلية من الأراضي المستصلحة في سيناء – تسويق المحاصيل الزراعية – دور الجمعيات الزراعية وبنك الائتمان في مساندة الفلاح)، فضلاً عن بعض مطالب واحتياجات المواطنين مثل مياه الشرب وتحسين مستوى النظافة والمواصلات والكهرباء وتغطية المجاري المائية وسط الكتلة السكنية.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكل أجهزتها تعمل من أجل صالح أبناء القرى وفي مقدمتهم المزارعين باعتبارهم قاطرة التنمية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل والتعاون التام بين كل مديريات الخدمات والوحدات المحلية بدائرة المحافظة من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات.

كما تناول اللقاء دراسة مقترح إنشاء مجلس أعلى للزراعة بالدقهلية يضم مسئولي الزراعة والتموين والري ونقابة الفلاحين يتولى حصر كافة مشكلات المزارعين ووضع المقترحات اللازمة لحلها لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم بهدف الارتقاء بمنظومة الزراعة بمحافظة الدقهلية .

وقد أكد المحافظ خلال اللقاء بأن تكون السياسة الزراعية قائمة على التخطيط العلمي الدقيق مشيراً لأهمية وجود صندوق لتحمل مخاطر المحاصيل لتعويض ومساندة الفلاح .

وبشأن الأراضي المستصلحة في سيناء ورصيد الدقهلية منهم أكد المحافظ لفلاحي الدقهلية أنه يدعم ويساند أهمية وجود منطقة مستصلحة في سيناء تحمل اسم محافظة الدقهلية وتكون من نصيب ابناؤها، وطلب نقيب الفلاحين بإعداد مذكرة وافية بشأن المساحة المقترح بأن تكون لأبناء الدقهلية ( 100 ألف فدان )و سيقوم بعرض الموضوع شخصياً على رئيس الجمهورية على اعتبار محافظة الدقهلية تأتي في مقدمة المحافظات الزراعية.

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مصر 365

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