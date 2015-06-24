محافظ سوهاج يناقش مع المجلس التنفيذى فرص الاستثمار فى عدة مراكز

ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى يعقد الأربعاء من كل أسبوع بحضور المهندسة أحلام السيد السكرتير العام، والمهندس شعبان قنديل ـ السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية ومديرى المديريات، ومديرى بعض الإدارات بالديوان العام.

حضر الاجتماع اللواء محمد أبوشقة رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج والعقيد نبيل شحاتة ـ المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور عثمان المغربى ـ نائب رئيس جامعة سوهاج لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتطرق الاجتماع للكتاب الوارد من وزير التنمية المحلية لمحافظ سوهاج ومناقشة مشروع التنمية المجتمعية (مشروعك) وأهمية هذا المشروع على مستوى الجمهورية من فرص استثمار وتشغيل عمالة ويعتبر من المشاريع التى تستوعب نسبة كبيرة من مشروعات الصغيرة وتقدم عدد كبير من مراكز المحافظة فى نجاح المشروع منها طهطا والبلينا والمراغة وطما والمنشاة.

وأكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أهمية هذا المشروع وضرورة تذليل كل العقبات التى تواجه تحقيق نجاح المشروع ومن الضروري نجاحنا سويًا لأننا نعمل ككتيبه واحدة.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجًا وتوجيهات الخطة القادمة 2015/2016.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المصالح الحكومية على أهمية إنجاز المشاريع الجارى تنفيذها وأنه لن يقبل أى أعذار أو مبررات أو وجود معوقات تحول دون تنفيذ هذه المشاريع التي تخدم مصلحة المواطن أولاً وان لم تتحقق فلا ضرورة لوجودنا فى إماكننا كما تم عرض تقرير عن والنظافة والمعارض والشوادر.

وأكد محافظ سوهاج أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى وبقوة فى تطوير منظومة النظافة داخل المحافظة.

وقرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة على المجهود المبذول الذى ظهر بالمركز خلال جولته الميدانية بجهينة من أعمال نظافة وطرق جديدة وأفكار مبتكرة.

كما حث رؤساء المدن والأحياء على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة خاصة إنارة 4 جبانات بجهينة بمساحة 400 فدان من خلال 19 برج انارة يتم التحكم فيها يدويا لترشيد الاستهلاك والإنارة فقط أثناء تشييع الجنازات والبرج مكون من هيكل معدني وكشافات مضيئة ووحدات تغذية وتحكم يدوي حيث ينير البرج الواحد مساحة 500 متر مربع.

بالإضافة إلى مشروع إنشاء ورصف طريق جهينة ـ الكوامل بطول 22كم والطريق أملاك دولة بتكلفة 16 مليون جنيها مزدوج ليخدم مركز ومدينة جهينة بالكامل وقرى غرب المراغة وقري غرب سوهاج ليقطع المواطن المسافة من جهينة إلي سوهاج في نصف ساعة فقط وتم اعداد الدراسات اللازمة بالتنسيق مع جهاز التعمير والاسكان ومديرية الطرق بالمحافظة وتم العرض علي وزارة الاسكان وفي انتظار توفير التمويل اللازم للمشروع.

وأعرب محافظ الأقليم عن سعادته بظهور بوادر التطوير في الفكر والإدارة وتعامل الوحدات المحلية بايجابية مع المواطنين وحل المشكلات وتذليل العقبات امام المشروعات التنموية والخدمية بنواحى مراكز ومدن المحافظة ما يضع سوهاج على الطريق الصحيح لتحتل مكانتها المتميزة بين محافظات الجمهورية.