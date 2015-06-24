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الإنقاذ النهري يبحث عن ضحايا انقلاب سيارة بترعة في المنيا‎

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الإنقاذ النهري يبحث عن ضحايا انقلاب سيارة بترعة في المنيا‎ الإنقاذ النهري يبحث عن ضحايا انقلاب سيارة بترعة في المنيا‎

يبحث الإنقاذ النهري عن ضحايا  في حادث انقلاب سيارة، بمياه ترعة الإبراهيمية بالمنيا.

انتقل فريق الإنقاذ النهري إلى مكان حادث انقلاب سيارةٍ ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام قرية إبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك  للبحث عن ضحايا كانوا في السيارة بعد انتشال السيارة من المياه بدون سائق.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا، يُفيد بـانقلاب سيارة أمام قرية إبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، إثر ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ، مما تسبب في ارتباك حركة المرور على الطريق السريع “- أسوان”، وتوقف الحركة لفترات طويلة، إلى أن تم فرض كردون حول مكان الحادث، لـتسيير حركة السيارات.

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