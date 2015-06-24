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تأجيل استكمال مرافعة الدفاع في قضية «خلية الظواهري» لجلسة 28 يونيو

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تأجيل استكمال مرافعة الدفاع في قضية «خلية الظواهري» لجلسة 28 يونيو تأجيل استكمال مرافعة الدفاع في قضية «خلية الظواهري» لجلسة 28 يونيو

المستشار محمد فهمي

قررت محكمة  جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر محاكمة 68 متهمًا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، لجلسة ٢٨ يونية الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

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