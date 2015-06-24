حسين سالم يتصالح مع النيابة العامة فى قضية "ميدور"

قال مصدر إن رجل الأعمال الهارب حسين سالم تصالح مع النيابة العامة فى إحدى قضايا الفساد المالى والمعروفة إعلاميًا بقضية "ميدور"، وهى القضية التى تولت نيابة الأموال العامة التحقيق فيها منذ شهور، وتحمل رقم 925 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن طارق عبد العزيز المستشار القانونى لرجل الأعمال حسين سالم تولى إجراء المصالحة كاملة بأن سدد المبلغ الذى قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة فى القضية، إضافة إلى أن طارق عبد العزيز قدم أيضًا إلى النيابة تنازلاً من حسين سالم عن كامل الأرباح المحتجزة لحسين سالم أولاده من الشركة فى الفترة من 2003 حتى 2013.

جدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية كانت تحقق فى اتهام حسين سالم بالإضرار العمدى للمال العام، لأنه عقد اتفاقًا بين شركته "ميدلك" لتوليد الكهرباء، مع شركة "ميدور" للبترول والذى كان يمثلها سامح فهمى وزير البترول، غير أن شركة ميدور لم تستهلك كامل كميات الطاقة المنتجة من شركة سالم وهو ما ورد بالتحريات على أنه تربح واستيلاء على المال العام، واستدعى إجراء تحقيقات موسعة وقتها، خاصة أن العقد تضمن تباين فى الأرقام بين الانتاج والاستهلاك.

- رجل أعمال كبير يتصالح فى قضية فساد مالى متورط فيها وزير سابق

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