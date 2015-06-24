الفرق بين الليزر والليزك فى عمليات تصحيح الإبصار

يختلط على كثير من الأشخاص معرفة بعض المفاهيم الخاصة بعمليات تصحيح الأبصار، وهذا ما يلاحظه الأطباء على المرضى.

وحول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى، استشارى جراحة العيون بجامعة قناة السويس، إن كثيرا من الأشخاص يختلط عليهم بعض المفاهيم حول عملية تصحيح الإبصار بالليزر فهناك من لا يفرق بين عملية الليزر والليزك.

1) الليزر

>هو شعاع ضوئى صناعى أحيانا يكون مرئيا وأحيانا يكون غير مرئى ولا يرى بالعين المجردة، ويكون له طول موجى معين وألوان مختلفة فهناك الأزرق والأحمر والأحضر.

الليزر يتم تصنيفه ليسقط على طبقات العين فيحدث أثرا علاجيا مفيدا، وهو الذى يستخدم فى عمليات تصيح الإبصار ويسمى ليزر الأكسيمر وكذلك الفيمتوليزر "الفيمتوثانية".

2) الليزك

3) الفيمتو ليزر

4) الفيمتو اسمايل

>هى عملية تصحيح الإبصار باستخدام ليزر الأكسيمر، والتى تتطلب خطوات تبدأ برفع أو قطع طبقة أو شريحة من القرنية (العدسة الأمامية التى تمثل الجزء الأمامى من جدار العين)، ثم بعد رفع هذه الطبقة يتم إسقاط الليزر على القرنية، ويعمل الليزر بتبخير طبقات من القرنية لإصلاح قصر أو طول النظر أو الاستجماتزم ثم تتم إعادة هذه الطبقة إلى مكانها.>هى عملية ليزك كما سبق أعلى لكن يتم استخدام شعاع الفيموتو ليزك لقطع الطبقة أو الشريحة من القرنية ثم إسقاط ليزر الأكسيمر لتبخير طبقات من القرنية لإصلاح ضعف النظر وقصر وطول النظر.>هى عملية تصحيح إبصار يتم خلالها استخدام الفيمو ليزر عن طريق قطع جزء من نسيج القرنية وإزالته من خلال جرح صغير من جانبه، كما لا يتم من خلالها رفع طبقة أو شريحة من القرنية، كما لا يتم استخدام ليزر الأكسيمر ويستخدم فى علاج حالات قصر النظر والاستجمتزم فقط، بينما طول النظر فلا يتم علاجه بالفيتمو اسمايل.