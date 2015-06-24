للتخلص من الوزن الزائد.. اهتم بوجبة السحور ولكن بشروط معينة

تعد وجبة السحور فى شهر رمضان المبارك من أهم الوجبات، لأنها تساعد على تحمل الإنسان عدد ساعات الصيام الطويلة.

ولذلك فالاهتمام بتناولها بطرق معينة، قد يخلصك من الوزن الزائد، وحول هذا أرسل قارئ يسأل عن طبيعة الوجبات التى يمكن تناولها فى وجبه السحور ليتمكن من التخلص من الوزن الزائد؟، وما النصائح التى تساعد على ذلك؟.

وفى هذا السياق تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن وجبة السحور أهم من وجبة الإفطار، وذلك يرجع إلى أنها آخر وجبة يقوم الشخص بتناولها قبل الصيام لعدد ساعات طويلة.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الاهتمام بنوعية الطعام فى تلك الوجبة "وجبة السحور"، تساعد على تخلصك من الوزن الزائد، ولذلك يمكنك استغلال الشهر الكريم فى القضاء على السمنة.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح المهمة للأشخاص الراغبين، فى التخلص من الوزن الزائد أثناء شهر رمضان، من خلال وجبة السحور، ومنها:

1- تناول عنصر الكالسيوم من أهم الأشياء التى تساعد على تحملك الجوع لعدد ساعات طويلة، كالحليب والزبادى.

>2- تناول 5 ملاعق من الفول + نصف رغيف من العيش البلدى.

>3- الجبن خفيف الملح مفيد جدًا لجسمك أثناء الصيام الطويل.

>4- تناول 7 حبات من المكسرات كاللوز والبندق والكاجو.

>5- الإكثار من تناول الماء.

>6- تناول كوب من الزبادى المضاف إليه ملعقة من العسل النحل.