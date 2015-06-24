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محافظ الفيوم يقررعلاج طفل مصاب بضمور فى خلايا المخ

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استقبل المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بمكتبه صباح اليوم الطفل إسلام أحمد على المقيم بقرية دسيا مركز الفيوم ووالده تلبية لاستغاثة أسرة الطفل المريض والبالغ من العمر 13 عاماً والذى يعانى من ضمور بخلايا المخ، أدى إلى إصابته بتشنجات وتأخر عقلى، ولم يتم تحديد العلاج المناسب له حتى الآن بعد رحلة علاج طويلة وشاقة ومكلفة مادياً.

وقرر محافظ الفيوم إرسال التقرير الطبى لحالة إسلام لوزارة الصحة لبحث حالته وإرساله لأكبر الأطباء المتخصصين لتحديد احتياجات الحالة ومتابعتها حتى يتماثل للشفاء التام.

وأكد محافظ الفيوم على استعداد المحافظة الدائم لتقديم كل سبل الدعم والرعاية والمساعدة المادية والمعنوية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً لتوفير حياة أفضل وأكثر تيسيراً لهم.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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