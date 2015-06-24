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تعاون علمى مشترك بين جامعة المنصورة ومانشستر بإنجلترا

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تعاون علمى مشترك بين جامعة المنصورة ومانشستر بإنجلترا تعاون علمى مشترك بين جامعة المنصورة ومانشستر بإنجلترا
استقبل الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور prof Paul عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة مانشستر وDr.Reza Roudsari أستاذ بطب الفم والأسنان، وذلك فى إطار التعاون العلمى لإنشاء برنامج مانشستر للتعليم الطبى لكلية طب الأسنان بالجامعة.

حضر اللقاء الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور الهلالى الشربينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان والدكتور السعيد عبد الهادى مدير برنامج مانشستر بكلية الطب، وأهدى الدكتور محمد حسن القناوى درع الجامعة للضيوف.

وقام الدكتور عصام الوكيل عميد الكلية والدكتورة يونا الشناوى باصطحابهم فى جولة داخل الحرم الجامعى للتعرف على الكليات والقرية الأوليمبية، وتم عقد اجتماع مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان ومشاهدة المعامل داخل الكلية، واختتمت الزيارة بزيارة مركز الكلى والمسالك البولية.

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