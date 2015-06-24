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إقبال من الأهالى على منافذ البيع المتنقلة للقوات المسلحة بالوادى الجديد

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إقبال من الأهالى على منافذ البيع المتنقلة للقوات المسلحة بالوادى الجديد إقبال من الأهالى على منافذ البيع المتنقلة للقوات المسلحة بالوادى الجديد
شهدت منافذ بيع المنتجات والسلع الرمضانية المتنقلة التى تنفذها القوات المسلحة بمراكز محافظة الوادى الجديد، إقبالاً كبيرًا من المواطنين عليها لما تقوم به هذه المنافذ من بيع للمنتجات بشوارع ومدن وقرى المحافظة بأسعار منخفضة، وهو ما استدعى قيام القوات المسلحة بالتوسع فى منافذ التوزيع بسيارات أكبر حجمًا لتغطية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء بأن البيع بهذه المنافذ تقل عن مثيلاتها بالأسواق حوالى 30% بالإضافة إلى جودة السلع الأمر الذى أدى لنجاح التجربة واستمراريتها ما شجع القوات المسلحة على الدفع بسيارات أكبر لتلبية احتياجات المواطنين الذين طالبوا بضخ كميات أكبر من السلع واللحوم فى هذه المنافذ لسد احتياجاتهم.
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مصر 365

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