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"أسيوط" تستضيف دورة رمضانية"خماسى كرة قدم" بمشاركة الوادى الجديد وسوهاج

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"أسيوط" تستضيف دورة رمضانية"خماسى كرة قدم" بمشاركة الوادى الجديد وسوهاج "أسيوط" تستضيف دورة رمضانية"خماسى كرة قدم" بمشاركة الوادى الجديد وسوهاج
يفتتح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط اليوم فعاليات الدورة الرمضانية لمراكز الشباب فى خماسى كرة القدم، حيث تستضيف محافظة أسيوط فرق محافظات "سوهاج والوادى الجديد" بالإضافة إلى فرق محافظة أسيوط.. صرح بذلك عادل طلعت وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط .

وقال عادل طلعت أنه يتم تنفيذ الدورة على 3مراحل، حيث إن المرحلة الأولى بدأت من 6 : 9 رمضان والمرحلة الثانية تبدأ من 11 : 14 رمضان والمرحلة الثالثة تبدأ من 16 : 19 رمضان، حيث تضم كل مرحلة 18 فريق ( 7 فرق من محافظة أسيوط و6 فرق من محافظة سوهاج و5 فرق من محافظة الوادى الجديد)، موضحاً أن فعاليات الدورة تقام فى 3 ملاعب للنجيل الصناعى أنشأتها وزارة الشباب والرياضة بملاعب مراكز شباب (أبنوب، بنى مر، الواسطى).

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن الوزارة تقوم بتوفير الإقامة والإعاشة لفرق محافظات سوهاج والوادى الجديد على أن تتحمل الوزارة كافة التكاليف كما أن المديرية تقوم بالتنسيق مع لجنة الحكام بالمنطقة لترشيح حكام لإدارة مباريات الدورة كما أن جميع المباريات تقام الساعة 9 مساءا وفى بعض الأوقات تقام قبل الإفطار.

وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن هذه الدورة تعد مثالا واضحا بأن هذا الشهر الكريم هو شهر عمل بجانب أنه شهر عبادة وأنه يجب على الجميع بذل الجهد فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن الرياضة تزكى النفوس حيث إنها تعد صخرة تتحطم عليها سفينة الشهوات خاصة فى هذا الشهر الكريم .
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