وكيل وزارة الصحة بالفيوم يزور الطفلة المصابة بأنفلونزا الطيور

زار الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الطفلة حبيبة عمر 3 سنوات المصابة بمرض أنفلونزا الطيور، والمحتجزة بقسم العزل بمستشفى الفيوم العام.

وطالب وكيل الوزارة الأطباء بالاهتمام بحالتها واطلع على التقارير الخاصة بها، وطمأن والدها، مؤكداً أن علاج الطفلة يتم تحت إشرافه شخصيًا.

كانت الطفلة حبيبة عمر دخلت مستشفى الحميات بالفيوم وهى تعانى من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة واشتبه الأطباء فى إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور، وتم احتجازها بالمستشفى وأخذ العينات اللازمة منها وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة وبعدما تدهورت حالة الطفلة الصحية ونظرًا لاحتياجها للعناية المركزة تم تحويلها إلى مستشفى الفيوم العام، وأثبتت نتائج تحاليل العينات إيجابية إصابتها بالمرض وأكد الأطباء أن حالة الطفلة مستقرة.