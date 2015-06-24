محافظ الدقهلية يعلن حالة الطوارئ لرفع الإشغالات بالمنصورة وميت غمر

قرر محافظ الدقهلية إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات والراحات لمدة 48 ساعة بمدينة المنصورة وأسبوع بميت غمر للانتهاء تماما من أعمال ورفع كافة الإشغالات الموجودة بالمدينة نهائيا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع التنفيذيين بديوان عام المحافظ، كما كلف إبراهيم الخياط وكيل وزارة التموين بالمحافظة بتشديد على مراقبة السلع كافة، من حيث الصلاحية ومصادر الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاعات غير مبررة فى الأسعار لتضيفها المحافظة فى بسعر مناسب فى المعارض الخاصة بها، مثلما حدث من قبل فى بعض السلع وشوادر اللحوم.

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