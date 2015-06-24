أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يعلن حالة الطوارئ لرفع الإشغالات بالمنصورة وميت غمر

Google+ Print
محافظ الدقهلية يعلن حالة الطوارئ لرفع الإشغالات بالمنصورة وميت غمر محافظ الدقهلية يعلن حالة الطوارئ لرفع الإشغالات بالمنصورة وميت غمر
قرر محافظ الدقهلية إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات والراحات لمدة 48 ساعة بمدينة المنصورة وأسبوع بميت غمر للانتهاء تماما من أعمال ورفع كافة الإشغالات الموجودة بالمدينة نهائيا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع التنفيذيين بديوان عام المحافظ، كما كلف إبراهيم الخياط وكيل وزارة بالمحافظة بتشديد على مراقبة السلع كافة، من حيث الصلاحية ومصادر الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاعات غير مبررة فى الأسعار لتضيفها المحافظة فى بسعر مناسب فى المعارض الخاصة بها، مثلما حدث من قبل فى بعض السلع وشوادر اللحوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟

وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟

وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن