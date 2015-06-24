مركز النيل للإعلام بزفتى ينظم ندوة لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بزفتى، برئاسة محمد صلاح رضوان، اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية بعنوان "قانون الخدمة المدنية الجديد" بهدف تعريف المواطنين بقانون الخدمة المدنية الجديد، وتناولت الندوة مميزات وعيوب القانون.

حاضر فى الندوة حسام جاد الله مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة المنصورة موضحا المادة الأولى من القانون وهى أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب .

وتحدث المحاضر عن عيوب قانون الخدمة المدنية الجديد، ومنها إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر، كما أن الموظفة الحاصلة على إجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الإجازة، وإلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية بنص القانون الحالى لن يتم محو الجزاءات وستظل بالملف مما يعطل الترقيات والمنح والبعثات التدريبية، وإلغاء ترحيل الإجازات الاعتيادية وسقوط الحق فى الاستفادة منها بعد 3 سنوات.

كما عرض المحاضر مزايا القانون الجديد، ومنها ووجود حد أقصى لعدد سنوات شغل نفس الوظيفة القيادية "6 سنوات" وستكون العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، وستكون علاوة الترقية والعلاوة التشجيعية وعلاوة الدراسات العليا بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى.

شارك فى الندوة العاملين بالإدارات والمصالح الحكومية بمركز ومدينة زفتى، وأدار اللقاء طلعت الحفنى، وعبد الله الحصرى، وهبة يمانى.

>